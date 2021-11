«Slumdog Millionär»-Star Freida Pinto ist erstmals Mama geworden

Auf den beiden Schnappschüssen ist ihr Sohn einmal auf dem Arm von Mama und dann auf der Brust von Papa zu sehen. Das Gesicht des Kleinen zeigt Pinto nicht. Darunter kommentiert die 37-Jährige: «Alles Gute zum Geburtstag, Dada Cory! Ich feiere dich, meinen Mann, Freund und Lebenspartner. Zu sehen, dass du nicht nur Papa, sondern Super-Dad wirst, macht mich so emotional und erfüllt mich mit Freude. Es gibt auch dieser schlaflosen Mama eine Pause und du hast keine Ahnung, wie sehr ich das schätze!» Und fügt hinzu: «Ich bin so dankbar und verliebt in unser gemeinsames Leben. Ich liebe dich wahnsinnig.»

Erst standesamtliche Hochzeit, dann ein Schläfchen

Im November 2019 hatten sich Freida Pinto und Cory Tran verlobt. 2020 gaben sie sich am Standesamt in Anaheim, Kalifornien, das Jawort. «Es war perfekt! Wir haben geheiratet und dann konnten wir nach Hause fahren und ein Nachmittagsschläfchen machen», so Pinto in der «The Kelly Clarkson Show» Ende Oktober.