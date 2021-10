«Freiheitsimpfler» begeistert – Freidenker verzeichnen nach Trychler-Plakat viele neue Mitgliedschaften

Der 20-Minuten-Artikel zu den Pro-Impf-Plakaten am Bahnhof Bern , auf denen ein «Freiheitsimpfler» abgebildet ist, sorgte bei den Leserinnen und Lesern für reichlich Gesprächsstoff. Doch nicht nur in der Kommentarspalte äussern sich Userinnen und User – auch die Freidenker-Vereinigung, die das Plakat gestaltete, erhielt reichlich Rückmeldungen zur Thematik.

«Volksverhetzende öffentliche Propaganda»

Bei der 20-Minuten-Umfrage im Erstartikel, an der sich bis am Montag um 17.00 Uhr 36’000 Userinnen und User beteiligten, erachteten 68 Prozent das digitale Plakat als originell. In der Kommentarspalte freuten sich Leserinnen und Leser besonders am Humor der Werbung.