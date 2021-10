Covid-19-Gesetz - Freie Linke beleidigen SP und Grüne als «Mainstream-Linke»

Die «Freie Linke Schweiz» erlangte mit ihrem Aufruf zur Corona-Demonstration am 23. Oktober zum ersten Mal nationales Aufsehen. Dabei spannte die Vereinigung politisch links orientierter Menschen mit bekannten Massnahmengegnerinnen und -gegnern zusammen. Mit ihrer Teilnahme an der Demo gegen das Covid-Gesetz verteidige die «Freie Linke Schweiz» urlinke Anliegen , sagte eine Vertreterin von ihnen kürzlich. Ihre Anhängerinnen und Anhänger schrecken dabei auch nicht davor zurück, gegen die linken Parteien auszuteilen.

In einem Beitrag auf der Facebook-Seite der «Freien Linken Schweiz» wettert der Journalist und Autor Daniel Bugmann gegen die SP und die Grünen. Er bezeichnet sie als «Mainstream-Linke», die die «globalistische Politik von Konzernen und bürgerlichen Parteien» unterstützten. Zudem ignorierten sie die Anliegen des Volkes, so der Autor.

«Kenne keine linkere Sozialdemokratie»

«Macht der Pharmaindustrie politisch immer geschützt»

Das Ironische an diesen Vorwürfen sei jedoch, dass sich die «Freie Linke» mit den Anarchokapitalisten um Masslos und der SVP zusammenschliesse, so Wermuth. «Diese haben die Macht der Pharmaindustrie politisch immer geschützt.» Tatsächlich habe die SP Schweiz als einzige Partei schon vor Jahren einen Plan für die Demokratisierung der Wirtschaft vorgelegt.

«Für Freigabe der Impfstoffpatente gekämpft»

Auch wenn sie in den letzten Jahren gestärkt wurden, seien die Grünen immer noch eine Oppositionspartei ohne Bundesrat, so Franzini. «Noch immer ist die Schweizer Wirtschaft nicht auf einem grünen Klimakurs. Und auch unsere Vision eines starken öffentlichen Gesundheitswesens mit guten Arbeitsbedingungen wurde noch nicht akzeptiert.» Auch in der Gleichstellungspolitik hätten sich grüne Ideen noch nicht durchgesetzt. «Frauen verdienen noch immer weniger als Männer. Wir sind also noch längst nicht Mainstream, auch wenn dies dringend nötig wäre.»



Luzian Franzini kritisierten den Vorwurf, ihre Parteien verurteilten die linken Massnahmenskeptikerinnen und -skeptiker als «(Neo-)Faschismus» aufs Schärfste: «Solche Vergleiche verharmlosen den Faschismus und sind falsch, unter den Massnahmenskeptikerinnen und -skeptikern tummeln sich jedoch erwiesenermassen Nazis.»