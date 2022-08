Engelberg: Freie Wohnung in Engelberg soll nur an Ungeimpfte vermietet werden

Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden sowie Uri, hält dies nicht für zulässig. «Falls man als Mieterin oder Mieter mit einer solchen Frage konfrontiert wird, darf man zur Not auch lügen.»

Auf Anfrage von 20 Minuten distanziert sich der Immobilienvermittler von dem Ereignis und legt per sofort das betreffende Mandat nieder.

A.L.* sucht nach einer Mietwohnung in Engelberg. Als sie sich auf ein Inserat meldet, wird ihr von der Immobilienvermittlung mitgeteilt, dass nur Ungeimpfte infrage kommen.

A.L.* ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Das beschauliche Bergdorf Engelberg hat es ihr dabei besonders angetan. Nach einer kurzen Internetrecherche findet sie eine ideale 2,5-Zimmer-Wohnung an ruhiger Lage im Grünen mit eigenem Gartensitzplatz.

Als sie sich beim Immobilienvermittler meldet, scheint erst alles zu passen. Doch dann wird sie zu ihrem Impfstatus befragt. L. gibt an, sich im vergangenen Jahr vollständig geimpft zu haben. Daraufhin meint die Maklerin am Telefon, dass sie in diesem Fall nicht infrage komme. Es tue ihr leid, aber die Wohnung sei nur für Ungeimpfte.