Freier Blick vom Trottoir ins WC

Wie gewohnt ganz ungestört aufs WC, stellt sich bei diesen Wohnungen als schwierig dar. Vom Trottoir sieht man direkt auf das WC. Auf Facebook fragt sich Ramon Giger, was sich der Architekt gedacht hat, als er das Badezimmer so geplant hat, dass von der Strasse genau beobachtet werden kann, wer darin auf dem Topf sitzt und was darin geschieht. «Muss man die Rollläden immer runterlassen, um aufs Klo zu gehen?», wundert Giger sich. Weitere Nutzer und Nutzerinnen sind der gleichen Meinung, «da würde ich nicht wohnen wollen, das wäre mir unangenehm», und andere witzeln «wenigstens hat man so eine gute Aussicht und bei Zuschauern wäscht man sich auch eher die Hände.» oder «bei den billig gebauten und teuer verkauften Neubauten ist die Klebe-Folie für das Fenster oder eben der Vorhang nicht inbegriffen.» Auch die Form des Hauses mit seinen runden Forman statt Hausecken wirkt speziell. «Da kann man gar keine Möbel in die Ecken stellen», heisst es aus der Community.