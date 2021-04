Steve Last

1 / 4 Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Basel-Stadt stand am Freitag mit zwei Mitbeschuldigten vor Gericht. 20min/Steve Last Die Baselbieter Staatsanwaltschaft warf den drei Männern vor, im Februar 2016 in das damalige Asylheim in Therwil BL eingedrungen zu sein, einen Bewohner genötigt und ihn später auf der Strasse angegriffen und mit einem Messer verletzt zu haben. Google Street View Die Hauptverhandlung fand über fünf Jahre nach dem Vorfall statt. Dies wurde von den Verteidigenden scharf kritisiert. Kanton BL/Tom Bisig

Darum gehts Ein Polizist und zwei weitere Männer wurden am Freitag vom Baselbieter Strafgericht freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, einen Asylbewerber in Therwil BL angegriffen und mit einem Messer verletzt zu haben.

Die Hauptverhandlung fand mehr als fünf Jahre nach dem Vorfall statt.

«Die Beweislage war von Anfang an schwierig», sagte die Einzelrichterin am Freitag vor dem Baselbieter Strafgericht. Sie musste beurteilen, ob sich ein Polizist ausser Dienst und zwei Mitbeschuldigte bei einer Auseinandersetzung an einer Fasnacht strafbar gemacht haben. Am Ende verfügte sie kostenlose Freisprüche.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Männern vorgeworfen, am 5. Februar 2016 in das damalige Asylheim in Therwil BL eingedrungen zu sein und einen Bewohner dazu genötigt zu haben, ihnen Informationen herauszugeben. Zudem sollen sie den Mann später auf der Strasse geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt haben. Die Anklage forderte bedingte Geldstrafen von 90 bis 210 Tagessätzen bei einer Probezeit von je zwei Jahren.

Verteidiger zerfleischen die Anklageschrift

Die Verteidigenden der drei Beschuldigten liessen kein gutes Haar an der Anklage. «Das Verfahren hätte so nie stattfinden dürfen», hiess es etwa. Neben der langen Dauer, bis endlich verhandelt wurde – der Vorfall liegt über fünf Jahre zurück – kritisierten sie, dass die Staatsanwaltschaft unterschlagen habe, dass gegen das mutmassliche Opfer in der gleichen Sache ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung läuft. Der Mann ist seither untergetaucht und konnte vom Gericht nicht befragt werden.

In ihren Plädoyers waren sich die Verteidigenden einig, dass die «akribische Ermittlung» der Baselbieter Polizei nur einen Schluss zulasse: Der Asylsuchende begab sich nach einer Auseinandersetzung im Gang auf sein Zimmer, bewaffnete sich dort mit einem Messer und suchte auf der Strasse erneut die Konfrontation. Der Hauptbeschuldigte, der Schläge zugibt, habe in gerechtfertigter Notwehr gehandelt, sich gewehrt und den Angreifer entwaffnet. «Ich würde alles nochmal gleich machen», sagte er vor Gericht. «Die Staatsanwaltschaft hat das einfach ignoriert», fasste einer der Anwälte zusammen. Es wurden vollumfängliche Freisprüche sowie Kompensationen gefordert.

Polizist in Schwierigkeiten

«Für meinen Mandanten war es eine Tortur, seiner Tätigkeit als Polizist nachzugehen», sagte der Verteidiger des Beamten. Der Beschuldigte, der für die Kantonspolizei Basel-Stadt im Dienst ist, sah sich zusätzlich mit einer Anklage wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Polizeigesetz konfrontiert, weil ihn dieses zur Intervention verpflichtet. Diese ist zwar inzwischen verjährt, dennoch hatte das langjährige Strafverfahren berufliche Konsequenzen für den Mann.

Er sei zwar weder versetzt noch suspendiert worden, doch ihm sei eine Beförderung verwehrt worden und ein angestrebter Abteilungswechsel sei nicht zustande gekommen. Im Falle eines Schuldspruchs habe ihm eine Degradierung gedroht, wie er zu Protokoll gab. Für seinen Verteidiger war klar, dass die dünne Beweislage gegen seinen Mandanten die langfristige Unsicherheit und Belastung durch das Verfahren nicht rechtfertige.

Sie waren im Asylheim, aber das ist nicht verboten

Wieso sich die drei Männer im Ausgang in das Asylheim begaben, blieb letztlich offen. Gemäss eigener Aussagen hatte einer der Bewohner Fragen zur Fasnacht und sie wurden zum Reden eingeladen. So ungewöhnlich das auch sein mag, sie taten es nicht gegen den Willen von irgendjemanden, wie das Gericht feststellte. Damit löste sich der Vorwurf des Hausfriedensbruchs in Luft auf.

Dass es drinnen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Hauptbeschuldigten und einem anderen Bewohner kam, ist auf Video festgehalten. Der Grund aber bleibt unklar und eine Nötigungssituation erkannte das Gericht nicht. Auch hätten der Polizist und der dritte Beschuldigte nicht mitgewirkt. Die festgestellte Tätlichkeit ist verjährt.

«Das kann man von einem Polizisten nicht erwarten»

Die Richterin folgte weiter den Argumenten der Verteidigenden. «Das mutmassliche Opfer brachte das Messer ins Spiel», sagte sie. Auf der Strasse sei es dann wahrscheinlich zu gegenseitigen Provokationen und Handgreiflichkeiten zwischen ihm und dem Hauptbeschuldigten gekommen. Letzterer habe aber sein Notwehrrecht wahrgenommen. Die operativ behandelte Schnittverletzung an der Hand des vermeintlichen Opfers sei wahrscheinlich zugefügt worden, als der Mann entwaffnet wurde.

Zuletzt wurde dem Polizisten noch zur Last gelegt, dass er das Messer eingesteckt habe. Aus Sicht der Anklage ein Fall der Begünstigung. Doch auch das sah das Gericht anders. «Er hatte nicht die Absicht, die Ermittlungen zu torpedieren», so die Richterin. «Er wollte das Messer aus der Gefahrenzone bringen». In einer solchen Situation könne man selbst von einem Polizisten nicht erwarten, dass er alle Finessen der Spurensicherung beachte. Und schliesslich habe er es der anrückenden Baselbieter Polizei ausgehändigt.