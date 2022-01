Vor der Eskalation : Freiheitstrychler marschierten bei Corona-Demo in Brüssel mit

In der belgischen Hauptstadt kamen am Sonntag Tausende von Massnahmengegnern zusammen. Vor Ort waren auch Mitglieder der Freiheitstrychler. Ob sie in die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Anschluss an die Demo involviert waren, ist nicht bekannt.

An der Corona-Demo vom Sonntag in der belgischen Hauptstadt Brüssel nahmen auch die Freiheitstrychler aus der Schweiz teil.

Darum gehts In Brüssel haben am Sonntag Massnahmenkritiker aus ganz Europa gegen die Bestimmungen der jeweiligen Regierungen demonstriert.

Die Demo mit mehreren Tausend Teilnehmern artete aus. Es gab mehrere Festnahmen.

Vor Ort waren auch Teile der Freiheitstrychler aus der Schweiz.

Proteste gegen die Corona-Beschränkungen in Brüssel mit etwa 50’000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland sind am am Sonntag in Gewalt umgeschlagen. Einige Teilnehmer warfen Steine und Feuerwerkskörper, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Etwa 70 Demonstranten wurden festgenommen. Drei Einsatzkräfte und zwölf Demonstranten kamen nach Angaben der Polizei mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Vor Ort waren auch Mitglieder der Freiheitstrychler aus der Schweiz. Wie auf dem Stream eines Massnahmengegners auf YouTube zu sehen war, marschierten rund ein Dutzend Personen mit den Glocken und den bekannten weissen Westen durch die Strassen von Brüssel.

Im Off ist zu hören, wie der belgische Demo-Teilnehmer und YouTube-Streamer sich zunächst noch fragte, um was für Klänge es sich wohl handeln könnte, als der Umzug sich ihm näherte – «Kuhglocken, denke ich». Anschliessend drückte er seine Freude über den Besuch aus der Schweiz aus. «Das ist Gänsehaut pur!» In den Kommentaren schrieb ein User: «Switzerland bells 4 freedom.» 20 Minuten konnte die Freiheitstrychler bisher nicht für eine Stellungsnahme erreichen.

Zu der Demonstration hatten unter anderem die Bewegungen World Wide Demonstration for Freedom und Europeans United for Freedom aufgerufen. Sie luden ausdrücklich auch Menschen aus anderen EU-Staaten ein, sich dem Protest anzuschliessen. Teilnehmer schwenkten unter anderem polnische, niederländische und rumänische Flaggen. Der aus Portugal angereiste Demonstrant Adolfo Barbosa sprach von einer «Gesundheitsdiktatur».

Belgische Regierung bleibt bei Diskotheken hart

Die Demonstranten trugen Transparente mit Parolen gegen den belgischen Regierungschef Alexander De Croo. Sie kritisierten zudem den Corona-Pass, mit dem in Belgien in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen eine Corona-Impfung oder ein negativer Test nachgewiesen werden müssen.

In Belgien war die Zahl der täglichen Neuinfektionen in der vergangenen Woche auf mehr als 60’000 gestiegen. Die Behörden sprachen daher von einem Corona-»Tsunami". Wegen des meist milderen Verlaufs bei einer Infektion mit der dominierenden Omikron-Variante und der hohen Impfrate ist das belgische Gesundheitssystem jedoch nicht so stark belastet wie während früherer Corona-Wellen.

Regierungschef De Croo hatte daher am Freitag mitgeteilt, dass Restaurants und Bars ihre Öffnungszeiten wieder verlängern dürften. Diskotheken müssten allerdings weiterhin geschlossen bleiben.

