Rettung vor dem «Höllenfeuer» – Freikirchler lauern auf Schulweg auf und stecken Kindern Bibeln zu

In Wimmis wurden Kinder auf dem Schulweg von Mitgliedern einer Freikirche abgefangen. Dies, um ihnen religiöses Material aufzudrängen.

Aktive Freikirchen sind überzeugt davon, dass Kinder, die nicht gläubig sind, in der Hölle landen. Um sie vor dem «Höllenfeuer» zu retten, versuchen sie, Kinder von ihren Ansichten zu überzeugen. In der Gemeinde Wimmis positionierten sich Mitglieder strategisch, fingen Schülerinnen und Schüler ab und stopften biblische Texte und Illustrationen in die Schulrucksäcke der Kinder, die gerade auf dem Weg zur Schule waren.