Audi S5 Cabrio: Mit einem der letzten Cabrio-Modelle ins erste Cabrio-Restaurant der Schweiz

Die Sonne im Nacken, den Wind im Haar und 354 PS unter der Haube. Cabrio fahren heisst geniessen, mit dem V6 des Audi S5 Cabrio sowieso. Am Heck lodern vier Endrohre, die den Sound des Turbobenziners zelebrieren. Dabei ist das S5 Cabriolet von Audi dennoch ein entspannter Cruiser mit voluminösem, aber zurückhaltendem Klang. Wer es mag, kann trotz allem ordentlich aufdrehen. Dafür einfach in den Dynamic-Modus stellen, die Acht-Gang-Tiptronic-Schaltung auf manuell schalten und schon bollert der S5 ganze Konzertarien. Dank des Quattro-Antriebs fällt das hohe Cabrio-Gewicht zwar kaum auf, aber mit 9,4 Liter auf 100 Kilometer verbraucht das Sonnenschein-Auto ordentlich Treibstoff und auch der CO2-Ausstoss ist mit 212 g/km hoch.

Open-Air am Tisch und im Auto

Das Audi S5 Cabrio ist aber nicht nur eine Hitmaschine, es ist auch praktisch. Mit vier Plätzen, auf denen man auch wirklich sitzen kann, ohne dass man die Knie bei den Ohrläppchen hat, und einem Kofferraum, der sich dank eines Volumens von 380 Litern auch so nennen darf. Der Clou: Es gibt sogar eine Anhängerkupplung. Aber genug der Fakten, auf geht es zum ersten Cabrio-Restaurant der Schweiz, das Eichberg in Seengen, oberhalb des Hallwilersees. Die Fahrt dahin führt über Autobahnen, Landstrassen und Feldwege. Auch offen alles kein Problem, dank Nackenheizung und einer phänomenalen Freisprechanlage inklusiv drei Gurtbandmikrofonen für Fahrer und Beifahrer.

Coffee to go mal anders

Zeit für eine Kaffeepause mit der mitgelieferten mobilen Espressomaschine. Das Gerät einfach an die 12-V-Steckdose im Fahrzeug anschliessen, den Kapselhalter aufschrauben, Wasser reingiessen, Kaffeekapsel einlegen und Startknopf drücken. Nach gut zwei Minuten ist der Espresso bereit, nur noch die Taste betätigen und schon fliesst der heisse Espresso samt Crema in die mitgelieferten Tassen. Für den Coffee to go für zwischendurch oder im Stau ganz praktisch.