Aktionsbündnis Urkantone: Freispruch für Organisatoren der Corona-Demo 2020 in Lachen

Die Demo gegen die Corona-Massnahmen in Lachen fand im November 2020 statt. Laut Anklageschrift hatten über 700 Personen teilgenommen.

Josef Ender als Präsident des Veranstalters Aktionsbündnis Urkantone und Alt-Regierungsrat René Bünter als Koordinator mussten sich vor dem Bezirksgericht March in Lachen verantworten. Sie wurden beschuldigt, zur Kundgebung im November 2020 in Lachen gegen die damaligen Corona-Massnahmen zu viele Teilnehmende zugelassen, nicht für die Einhaltung der Maskenpflicht und eines Mindestabstandes gesorgt und die Kundgebung nicht abgebrochen zu haben.

Am Mittwoch teilte das Bündnis Urkantone nun mit, dass die Beschuldigten Josef Ender und René Bünter vom Vorwurf des «mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen» vollumfänglich freigesprochen wurden. Die Verfahrenskosten und die Entschädigung für den Verteidiger in der Höhe von insgesamt 14'252 Franken werden von der Staatskasse übernommen. Laut dem Bündnis wurde das Urteil dem Verteidiger Oswald Rohner am Mittwoch zugestellt.