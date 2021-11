Nach Tötung von zwei Demonstranten – Freispruch von Kyle Rittenhouse löst landesweite Proteste aus

In der Nähe des Barclays Center in New York protestierten Hunderte Menschen gegen den Freispruch von Kyle Mittenhouse.

Der Freispruch von Kyle Mittenhouse hat landesweit zu Protesten geführt. In diversen Städten versammelten sich am Freitagabend Massen von Menschen, um den Freispruch des 18-Jährigen zu verurteilen.

Die Demonstrierenden klagen damit ein Rechtssystem an, das weisse Menschen bevorzuge. «Wenn Rittenhouse schwarz wäre, wäre er auf der Strasse hingerichtet worden», sagte ein Demonstrant in der Nähe des Barclays Center zu der «New York Post» .

Systematische Ungleichbehandlung angeklagt

Ein schwarzer Demonstrant in Chicago sagte der «Chicago Tribune», dass der Freispruch in Kenosha nur der neueste in einer langen Liste von Beispielen sei, in denen Farbige für schuldig befunden werden und mehr Zeit im Gefängnis verbringen, während weisse Angeklagte entweder freigesprochen werden oder kürzere Haftstrafen erhalten.