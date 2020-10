So sollte man sich vor bevorstehenden Familien Zusammenkünften in die Selbstisolation begeben.

Der deutsche Virologe Christian Drosten rät neu zur «Freiwilligen Selbstisolation». Demnach sollte man sich im Vorfeld von Familienbesuchen in die Selbstisolation begeben. «Ich halte das Prinzip der Vorquarantäne für eine gute Idee», so Drosten zu « Zeit Online ». Die Selbsisoliation würde bedeuten, dass Personen einige Tage oder gar eine Woche vor dem Familienbesuch sämtliche soziale Kontakte vermeiden. Laut Drosten könnte diese Methode vor allem ein Ansatz für die bald bevorstehenden Weihnachtsfeiern aber auch die Herbstferien sein.

Die Situation in Deutschland schätzt der Virologe als «kontrollierbar» ein. «Wir haben in Deutschland eine realistische Chance, besser durch Herbst und Winter zu kommen als viele andere Länder.» Drosten appelliert jedoch weiterhin an die Eigenverantwortung der Menschen, so müsse jeder für sich selbst entscheiden, ob nun eine Party, die man geplant hatte, wirklich diesen Winter statt finden muss. Der Mediziner empfiehlt, man solle solche Feste besser an einem luftigen, besonders grossen Raum veranstalten oder noch besser: sie auf nächstes Jahr verschieben.