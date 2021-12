33 Franken pro Stunde – Freiwilligenarbeit in der Pflege – «Es wäre besser gewesen, gratis zu arbeiten»

Weil es derzeit so viele Absenzen gibt, braucht es Hilfe in der Pflege …

Pflegekräfte werden in der Corona-Krise händeringend gesucht. Manche Spitäler kämpfen mit Kopfgeld um Personal. Das Gesundheitsdepartement des Kantons Waadt rief am Montag die Bevölkerung zur Mithilfe in Alters- und Pflegeheimen auf, weil es so viele Absenzen gibt.