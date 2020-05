Erster Club von vielen?

Freiwilliger Corona-Abstieg sorgt für Wirbel

Der FC Wettingen steigt wegen der Corona-Krise freiwillig in die 2. Liga ab. Sind die Aargauer die ersten von vielen, die diesen Schritt machen müssen?

Der Club legt eine beeindruckende Saison hin. Bis jetzt hat Wettingen in der 2. Liga interregional bloss einmal verloren und liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz. Und doch steigen die Aargauer, die in den 80er-Jahren im Uefa-Cup gegen die Napoli-Wundertruppe und Diego Maradona spielten, jetzt ab. Freiwillig. Wegen Corona.

Statt weiter mit dem Aufstieg in die 1. Liga, die insgesamt vierthöchste Spielklasse in der Schweiz, zu liebäugeln, wird die neue Realität ab Herbst 2. Liga regional heissen.

Einbussen wegen Corona

Die Frage, die sich nun wohl so mancher Amateurfussballer oder Fussballfan stellt: Kann dasselbe auch im eigenen Club passieren? Die finanziellen Gründe, die zum freiwilligen Abstieg Wettingens führten, könnten darauf hindeuten. So musste ein dreitägiges Schülerturnier, das für den Juni geplant war und 20’000 Franken eingebracht hätte, abgesagt werden.

Wettingen-Spieler wehren sich

Weitere freiwillige Abstiege würden auf jeden Fall für Wirbel sorgen. Wie in Wettingen. Die Spieler haben sich wenige Tage nach der Ankündigung mit einem offenen Brief an die Führungsetage gewandt. Laut der «AZ» können sie den Entscheid mit den einschneidenden sportlichen Konsequenzen nicht nachvollziehen und sind der Ansicht, dass man in gemeinsamen Gesprächen mit Präsidium, Vorstand und Mannschaft eine allseits zufriedenstellende Lösung hätte finden können.