Vermisster Gioele (4) Leichenteile von Kind auf Sizilien entdeckt

Seit Anfang August wird der vierjährige Gioele auf Sizilien vermisst. Nun scheint sich ein trauriger Verdacht zu bestätigen.

Seit Anfang August wird der kleine Gioele (4) im italienischen Caronia vermisst. Die Leiche seiner Mutter wurde am 8. August bereits aufgefunden. Von dem Kind fehlte bislang jede Spur. Nun hat ein freiwilliger Helfer menschliche Überreste entdeckt, die einem drei bis vierjährigen Kind zuzuordnen sind, wie italienische Medien berichten. Die Suche konzentrierte sich bisher auf einen Graben in der Gegend von Messina, etwa 400 Meter von der Brücke entfernt, wo sich die Leiche der Mutter befand.

Die Knochenreste des Kindes wurden zur Autopsie und DNA-Untersuchung in ein Institut für forensische Medizin transportiert. Zu 99 Prozent gehören sie Gioele, wie es in einem Bericht von «La Stampa» heisst. In Video-Aufnahmen ist zu sehen, wie Ermittler eine Kiste mit den Überresten, die vermutlich von wilden Tieren verstümmelt wurden, von dem Fundort wegtragen werden. In einer nächsten Sequenz ist Gioeles Vater, Daniele Mondello, zu sehen, der in Tränen aufgelöst vor der Kiste kniet.