Kleiderordnung: «Freizügige Kleidung lenkt alle ab und stört den Unterricht»

An gewissen Schweizer Schulen gelten Kleidervorschriften. 20 Minuten hat junge Frauen in Zürich gefragt, was sie davon halten.

Damit dies jedoch nicht passiere, habe jede Schule ihre eigenen Kleidungsrichtlinien, die die Lehrperson gemeinsam mit der Klasse bespreche, so Kachel. «Die meisten halten sich daran. Verstösse werden klar kommuniziert, in der Regel von der Klassenlehrperson.» In gewissen Fällen, etwa wenn zwischen der Schülerin und dem Lehrer ein schlechtes Verhältnis bestehe, übernehme das Gespräch eine Lehrerin. «Das Letzte, was wir wollen, ist ein Vorwurf der Pädophilie oder Ähnlichem.» Ein Grossteil der Eltern ist laut Kachel froh über die Kleidungsrichtlinien. «Nur selten kommt es seitens der Eltern zu Unverständnis.»