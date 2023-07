Auto-Frachter Fremantle Highway: Retter schildert Einsatz

via REUTERS

Der Brand brach in der Nacht aus.

Gegen Mitternacht ging die Meldung ein, dass vor der Wattenmeerinsel Ameland der Auto-Frachter Fremantle Highway in Flammen steht. Wenige Minuten später wurde bei der niederländischen Seenotrettung der Alarm ausgelöst.

Am Einsatz beteiligt war auch First Responder Willard Molenaar von der «Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij». Gegenüber der «Rheinischen Post» erzählt der 33-Jährige wie der Rettungseinsatz ablief. « 0.30 Uhr holte mich der Alarm der Küstenwache aus dem Bett. Schon zehn Minuten später war ich mit meinen fünf Kollegen, die aus den Dörfern Buren, Nes, Ballum und Hollum in die Ballumer Bucht gekommen sind, vor Ort», sagt Willard Molenaar.