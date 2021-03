Frage von Klaus ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe einen Aussenparkplatz mit einem Parkverbotsschild gemietet. Jedoch wird der Parkplatz ab und zu von fremden Fahrzeugen benützt und ich kann nicht parkieren! Was kann ich nun dagegen tun, wenn ich möglichst keine Kosten haben möchte?

Antwort:

Dein Parkplatz ist (Annahme von mir) bereits mit einem gerichtlichen Parkverbot im Sinne von Art. 258 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) ausgestattet. Dies erlaubt es dir, den Falschparkenden bei der zuständigen Strafbehörde zu verzeigen. Kann das Falschparkieren mittels aussagekräftiger Beweismittel wie datierten Fotos des Autos oder mit einer Zeugenaussage dokumentiert werden, so wird der fehlbare Lenker eine happige Busse erhalten.

Zwar können bei einem verhältnismässigen Vorgehen die angemessenen Kosten als Schadenersatz vom Falschparkenden zurückgefordert werden, was aber meist erst in einem aufwendigen Zivilverfahren geschieht. Zudem besteht die Gefahr, dass der Richter das Abschleppen als unverhältnismässig einstuft oder die Kosten des Abschleppunternehmens als übermässig einschätzt. In beiden Fällen bleibt man auf den ganzen oder zumindest auf einem Teil der Abschlepp- und Gerichtskosten sitzen.