Kater sorgt für Zoff - «Fremde Katzen werden nicht gefüttert, was ist daran so schwer zu verstehen?»

Vreni Bänziger aus Engelburg SG war in einen monatelangen Nachbarschaftsstreit involviert. Die Rentnerin fütterte eine fremde Katze, da sie davon ausging, das Tier sei ausgesetzt worden. So war es aber nicht und die Besitzerin des Katers erfuhr, dass ihr Haustier wo anders regelmässig gefüttert wird. Es kam zu Gesprächen, doch eine Lösung wurde nicht gefunden. Es kam so weit, dass die Katzenbesitzerin Anzeige gegen Bänziger erstattete . Die Staatsanwaltschaft befindet die Rentnerin für schuldig, sie soll eine Busse von 650 Franken zahlen. Bänziger möchte aber nicht bezahlen und hat Einspruch eingelegt. Sie sieht kein Fehlverhalten. Der Fall liegt nun weiter bei der Staatsanwaltschaft.

Verständnis für beide Seiten

Der Fall aus Engelburg löst Reaktionen in der 20 Minuten-Community aus. Ein Leser schreibt etwa: «D as ist die Spitze der absoluten Bünzligkeit . S o was gibt es nur in der Schweiz .» Viele haben aber eine klare Meinung und kritisieren das Verhalten von Bänziger. « Eine fremde gesunde Katze füttert man nicht, sie gehört zu jemande m , der sie liebt. Jeder weiss das eigentlich », so ein Kommentar. Eine weitere Person meint, so was mache man nicht, das sei respektlos. Eine Person scheint schon fast verzweifelt und meint: « Fremde Katzen werden nicht gefüttert. Was ist daran so schwer zu versteh e n? »