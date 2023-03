Basel: Fremde Männer sprechen mehrfach Schulkinder an – nun reagiert Polizei 

Eine Gruppe von jungen Leuten sprach ein Kind vor einer Pizzeria an. Beide Male reagierten die Schüler richtig und liefen davon, ohne auf das Gespräch einzugehen.

In zwei Fällen wurden Basler Schüler von fremden Männern angesprochen.

Zwei fremde Männer sprachen ein Kind vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Schulweg an, «sie würden ihm etwas zeigen wollen und es solle mitkommen», so Erziehungsdepartement-Sprecher Simon Thiriet auf Anfrage von 20 Minuten. Das Kind rannte vor den Unbekannten davon.

Die Mutter des Primarschülers reagierte sofort und informierte die Lehrperson, woraufhin auch die Leitung der betroffenen Thomas Platter/Wettstein Schule über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde. «Wir haben alle Lehrpersonen des Standortes darüber informiert und sie gebeten, mit den Kindern zu besprechen, wie sie sich verhalten sollen, sollten sie angesprochen werden», sagt Thiriet.

Kind von fremder Gruppe angesprochen

Einen Tag darauf, am Freitag gegen 12.15 Uhr, kommt es zu einem «fast identischen» Vorfall, schildert Thiriet. «Vier junge Leute haben das Kind irgendwo in der Nähe einer Pizzeria angesprochen und dasselbe gefragt/gesagt», so der Sprecher.