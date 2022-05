Eglisau ZH: Fremdes Büsi gefüttert – Frau soll 1250 Franken Strafe zahlen

Per Strafbefehl wurde die Frau wegen «unrechtmässiger Aneignung» schuldig gesprochen und mit einer Busse von 700 Franken bestraft. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 550 Franken.

Die Katze wurde in der Zwischenzeit «aus Gründen des Tierwohls» umplatziert, wie die ehemalige Besitzerin erzählt.

Weil sie Einspruch gegen den Strafbefehl einlegte, kommt es am Mittwoch zum Prozess vor dem Bezirksgericht Bülach.

Einer Frau wird vorgeworfen, während fast fünf Monaten die rot-getigerte Nachbarskatze Mici immer wieder über Nacht in ihr Haus in Eglisau gelassen und gegen den Willen der Besitzerin das Büsi mit Feucht- und Trockenfutter gefüttert zu haben. «Dabei sperrte sie die Katze regelrecht ein, da diese nur hinausgelangen konnte, wenn die Beschuldigte ihr die Tür öffnete», heisst es unter anderem im Strafbefehl. Die 59-Jährige habe auf diese Weise eine Beziehung zur Katze aufbauen wollen, um diese dauerhaft an sich zu binden.