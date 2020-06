Aesch BL

«Fremdfütterer sind derzeit eine richtige Seuche»

In den Nachbargemeinden Reinach und Aesch BL beschweren sich mehrere Katzenhalter, dass ihre Haustiere von Fremden gefüttert werden. Haben es die Fremdfütterer auf Rassekatzen abgesehen?

In der Kommentarspalte des Facebook-Beitrags und in der Gruppe der Nachbargemeinde Reinach BL bestätigt sich, dass mehrere Katzenhalter ihr Haustier vermissen.

«Euch ist bewusst, dass ihr damit eine Katze entfremdet», schreibt Regina Ventura in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du …» direkt an unbekannte Personen, die in ihrer Nachbarschaft fremde Katzen füttern. Der Post ist zunächst eine Information an die Leute, die fremde Katzen füttern sollen: Die Tiere könnten ja Medizin benötigen.