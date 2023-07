Sind Fremdgänger Wiederholungstäter? Eine Studie klärt auf

1 / 4 Eine Studie der Universität Denver zeigt, dass Untreue die Tendenz hat, sich zu wiederholen. iStock Fremdgeher oder Fremdgeherinnen machen dreimal eher einen wiederholten Seitensprung in neuen Beziehungen. unsplash Dabei ist es laut den Forschenden egal, ob gewöhnliche Partnerschaft oder bereits verheiratet. unsplash

Darum gehts Eine Studie der Universität Denver untersuchte, wie es beim Fremdgehen um Wiederholungstäter steht.

Die Resultate zeigen: Wer schon mal hat, wird bis zu dreimal eher wieder einen Seitensprung wagen.

Dabei sei es egal, ob normale Partnerschaft oder Ehe.

Auch das Geschlecht sei irrelevant, wenn es ums Betrügen des Partners gehe.

Einmal untreu, immer untreu? Diese Frage stellten sich Forschende an der Universität Denver und prüften, ob Leute, die bereits in vergangenen Beziehungen fremdgingen, dies eher wieder tun würden. Die Studie veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift «Archives of Sexual Behavior». Dabei fanden sie heraus: Wer schon einmal untreu war, hat eine dreimal grössere Wahrscheinlichkeit, dies in zukünftigen Beziehungen wieder zu tun.

Das sind die Fakten

Für die Studie hat das Team um die klinische Psychologin Kayla Knopp rund 500 Personen im Alter zwischen 18 und 34 befragt, die innerhalb von fünf Jahren zwei Beziehungen erlebten. Dabei wurde analysiert, ob die Personen sexuellen Aktivitäten ausserhalb ihrer beiden Beziehungen nachgingen und ob sie ihre Partner verdächtigen, sie jemals betrogen zu haben.

Das Resultat: Fast die Hälfte aller Personen, die in der ersten Beziehung untreu waren, waren Wiederholungstäter in der zweiten Beziehung. Im Vergleich hatten nur weniger als ein Fünftel der Befragten, die in der ersten Beziehung treu blieben, einen Seitensprung in der zweiten. Umgerechnet hatten also Personen, die in der Vergangenheit ihren Partner oder ihre Partnerin betrogen, eine etwa dreimal höhere Chance, dies wieder zu tun.

Die Studie fand auch heraus, dass diejenigen, die ihren ersten Partner des Fremdgehens verdächtigten, viermal häufiger den Verdacht hegten, dass ihr neuer Partner fremdging. Wer also mit untreuen Partnern zu tun hatte, war in Zukunft vorsichtiger.

Offene Kommunikation hilft

Wer also eine neue Beziehung eingeht, sieht sich nun möglicherweise veranlasst, offen über die Vergangenheit des Partners oder der Partnerin zu reden: «Die Studie deutet darauf hin, dass es wichtig ist, dass wir mit den Menschen über die bisherigen Beziehungserfahrungen reden», so Galena Rhoades, eine an der Studie beteiligte Psychologin. So könne man Risiken bereits im Voraus erkennen und eine bessere Entscheidung bei der Partnerwahl treffen, sagt sie in der Mitteilung der Universität Denver.

Familienstand und Geschlecht irrelevant

Die Psychologen berücksichtigten ausserdem demografische Risikofaktoren wie Geschlecht und Familienstand. Wenn sie also in ihrer ersten Beziehung mit jemandem fremdgingen, mit dem sie nicht verheiratet waren, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch in der zweiten Beziehung fremdgingen, unabhängig davon, ob sie dann schon verheiratet waren. Frauen und Männer hätten ausserdem ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit gehabt, betrogen zu werden.

Knopp und ihre Teamkollegen schreiben zudem, dass weiterführende Studien notwendig sind, um Zahlen aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu erhalten. Die aktuelle Studie wurde nur mit heterosexuellen Personen durchgeführt.

