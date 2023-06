Fremdgehen: Neymar entschuldigt sich bei schwangerer Bruna Biancardi

Rätsel um Affäre

Er habe gesehen, wie sehr sie unter all dem gelitten habe und wie sehr sie an seiner Seite sein wolle. «Und ich möchte an deiner Seite sein.» Neymar weiter: «Jetzt stehe ich dir bei. Ich habe vieles nicht richtig gemacht. Ich wage zu sagen, dass ich jeden Tag Dinge falsch mache. Auf dem Fussballplatz und abseits davon.»

Dann wird Neymar explizit. So äusserte er sich zu den Vorwürfen in den brasilianischen Medien der letzten Tage. Die Kolumnistin des Online-Newsportals «Metropóles», Fábia Oliveira, behauptete nämlich, dass Neymar eine Affäre mit einer jungen Frau namens Fernanda Campos gehabt habe.

Biancardi und Neymar besuchen Party

Kurios: Die ganze Entschuldigung kommt in einem Zeitraum, in dem Neymar und Biancardi sowieso bereits in Sachen Fremdgehen im Fokus stehen. So behauptete der brasilianische Journalist Erlan Basto, dass Neymar und seine Freundin eine Art offene Beziehung führen würden - allerdings mit Einschränkungen und nur einseitig: Neymar darf eine andere Frau beim Sex nicht auf den Mund küssen, er muss ein Kondom benutzen, und die Affäre darf nicht öffentlich werden.