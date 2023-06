French Open: Disqualifizierte Japanerin Miyu Kato weint nach Sieg

Sie brachte kein Wort heraus

Er hoffe, dass das Spiel ihr helfen werde, sagte der 35-Jährige am Montagabend anschliessend in kleinerer Runde auf Deutsch. «Dass wir im Mixed-Halbfinal sind, ist völlig egal. Die Hauptsache ist, dass sie klarkommt und in den nächsten Wochen weiterspielen kann. So etwas kann zu einem Schneeball, zu einer Katastrophe werden für die nächsten Wochen.»

«Das war ein Schock»

Pütz äusserte sich auch zur Szene am Sonntag: «Viele Leute haben gesagt: Das war die schlechteste Disqualifikation, die sie je gesehen haben. Das war ein Schock, aber mehr, weil es einfach passiert ist und nicht, weil es meine Mixed-Partnerin war», berichtete Pütz von zahlreichen Gesprächen mit anderen Profis in der Umkleidekabine und fühlte mit: «Sie kommt erst nach Wimbledon wieder nach Hause. Wenn mir so etwas passieren würde, und ich müsste noch sechs Wochen in Asien bleiben, da kann man schon mal den Kopf in den Sand stecken.»