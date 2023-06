French Open: Jelena Rybakina gibt wegen Fiebers forfait

Was für ein Grand-Slam-Debüt für Simona Waltert (WTA 128)! Die aktuell in Cannes wohnhafte Bündnerin siegt am Sonntagabend in ihrem allersten Spiel in einem Major-Hauptfeld gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik (WTA 119) mit 6:1, 4:6 und 6:2 und steht damit in der zweiten Runde. Dort trifft die 22-Jährige nun auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (flo).