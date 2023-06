French Open: Miyu Kato entschuldigt sich bei Ballmädchen

So bitter ist ein Tennis-Ass am French Open wohl noch nie ausgeschieden. Die Japanerin Miyu Kato spielte an der Seite der Indonesierin Aldila Sutjiadi im Doppel-Achtelfinal gegen das Duo Sara Sorribes Tormo (Spanien) / Marie Bouzkova (Tschechien). Beim Stand von 6:7, 3:1 wollte Kato einen Ball dem Ballmädchen zuspielen. Doch dieses sah diese Aktion nicht kommen, konnte nicht mehr ausweichen und wurde abgeschossen. Sie wurde am Hals getroffen.