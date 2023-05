Marta Kostyuk: Ukrainerin wird ausgepfiffen am French Open

1 / 5 Marta Kostyuk scheitert am French Open bereits in der ersten Runde. AFP Das Spiel war für die 20-jährige Ukrainerin eine hochemotionale Angelegenheit. AFP Marta Kostyuk verweigerte ihrer Gegnerin den Handshake. Grosse Teile des Publikums pfiffen sie daraufhin gnadenlos aus. Getty Images

Darum gehts Die Belarussin Aryna Sabalenka schlägt die Ukrainerin Marta Kostyuk in der Startrunde des French Open.

Nach dem Spiel verweigert Kostyuk ihrer Gegnerin den Handshake und wird dafür ausgepfiffen.

Die 20-Jährige kritisiert Sabalenka nach der Partie als «respektlos».

Das French Open in Paris läuft erst seit Sonntag und bietet bereits den ersten Aufreger. In der Startrunde begegneten sich die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 39) und die Belarussin Aryna Sabalenka (WTA 2) auf dem Court Phillipe Chatrier, dem grössten Stadion in Roland Garros.



Grosse Bühne, grosse Show. Dies aber nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, denn dort ist die Geschichte schnell erzählt: Sabalenka wird der Favoritinnenrolle gerecht und fegt Kostyuk locker mit 6:3, 6:2 vom Court. Was sich vor und nach den Ballwechseln abspielt, sorgt hingegen für einiges an Gesprächsstoff.

«Es ist nichts Persönliches»

Vor Spielbeginn verzichten die beiden auf das obligate Foto zusammen, nach der Partie verweigert die 20-jährige Kostyuk ihrer fünf Jahre älteren Gegnerin den Handshake und wird dafür gnadenlos ausgepfiffen. Hintergrund der dicken Luft zwischen den beiden Tennis-Stars ist der Krieg in der Ukraine, zu dem beide Spielerinnen immer wieder befragt werden.



«Erst dachte ich, die haben mich ausgepfiffen und war verwirrt», wunderte sich Sabalenka nach ihrem Sieg an der Pressekonferenz. Die Belarussin nimmt ihre Kontrahentin aber auch in Schutz. «Ich denke schon nicht, dass sie das verdient», so die Turniermitfavoriten. Sie verstehe, weshalb die Ukrainerinnen dies machen würden und das dies nichts Persönliches sei.

Sabalenka hatte in den letzten Monaten immer wieder dafür plädiert, Sport und Politik zu trennen. In Paris betont sie, dass sie als Sportlerin nichts für die Situation in der Ukraine machen könne. «Niemand ist für den Krieg, aber dies liegt nicht in unseren Händen», so die Australian-Open-Siegerin.

«Krieg ist keine Politik»

Kostyuk selber ist nach dem Spiel sichtlich geladen und meint, die Fans, die gepfiffen haben, sollten sich schämen und würden die Aktion in zehn Jahren vielleicht bereuen. Die Haltung von Sabalenka akzeptiere sie nicht. «Ich habe nie gesagt, ich hasse Aryna, aber ich kann sie nicht respektieren», so die Kiewerin, deren Heimatstadt in der Nacht auf Sonntag erneut Opfer russischer Luftangriffe wurde.



«Ihr solltet die Fragen ändern und die Leute von dort konkret fragen, wer den Krieg gewinnen soll», kritisiert Kostyuk auch die Journalisten direkt. «Es ist keine Politik. Krieg ist Krieg», hatte die 20-Jährige vor dem Turnier bereits gemeint. Russland und Weissrussland würden Zivilisten erschiessen, Kinder vergewaltigen und Häuser plündern. «Nochmals. Das ist keine Politik, das ist Völkermord am ukrainischen Volk.»