Nach Gesetzesänderung : «Fressbalken» eröffnet erste Weinhandlung an Autobahn

Kaum ist das Alkoholverbot an Raststätten gefallen, eröffnet an der Raststätte Würenlos ein Weingeschäft. Die Betreiber sehen kein Problem darin, Weine und Spirituosen an Autofahrer zu verkaufen.