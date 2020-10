Wahlen Basel-Stadt«Freud und Leid liegen gerade unglaublich nahe beieinander»

Die LDP- Politikerin trat dieses Jahr zum ersten Mal zur Wahl in die Basler Regierung an. Sie kandidierte sowohl für den Regierungsrat als auch für das Regierungspräsidium.

Nach der Auszählung der brieflichen Stimmen sah es noch danach aus, dass Stephanie Eymann von der bürgerlichen Partei LDP die Wahl in den Regierungsrat im ersten Wahlgang schaffen könnte. Das Schlussresultat zeigte dann aber, dass sie den Einzug in die Basler Exekutive um 79 Stimmen verpasst hatte. Eymann muss am 29. November in den zweiten Wahlgang.