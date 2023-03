60 Meter Hürden : Freude, Gratulationen und Hass – Joseph erlebt nach EM-Sieg wilde Zeit

Mit diesem Fabellauf krönt sich Jason Joseph zum Hallen-Europameister. SRF

Darum gehts Jason Joseph hat sich zum Europameister gekrönt.

Der 24-jährige Hürdensprinter hielt dem grossen Druck stand.

Wir haben einen Tag nach dem Medaillengewinn mit ihm gesprochen.

7,41 Sekunden – so lange brauchte Jason Joseph am Sonntag an der Hallen-EM in Istanbul, um die Goldmedaille zu gewinnen. Noch nie zuvor lief der Basler in einem Wettkampf so schnell. Mehr als 24 Stunden nach dem Triumph konnte der 24-Jährige seine Gefühle noch nicht einordnen: «Ich bin noch immer in einer Phase des Realisierens. Es ist einfach sauschön, dass es geklappt hat», erklärte der Hürdensprinter gegenüber 20 Minuten.

Am letzten Grossanlass, der EM in München im vergangenen Jahr, fehlten ihm nur Tausendstel für Edelmetall. Dennoch verspürte er vor dem Hallenrennen keinen speziellen Druck. Dies, weil er schon in den Tagen und Wochen vor der EM in einer guten Form gewesen sei. Keine Selbstverständlichkeit nach zwei schwierigen Jahren. «Das Hürdenlaufen hat nicht mehr so viel Spass gemacht, wie auch schon», gestand er. Er hätte keinen Moment gehabt, in dem es einfach mal rund lief.

Nur zwei Läufer schneller

In der Winterzeit trainierte er mit den Stars in den USA. Etwas, was ihn weitergebracht habe, aber auf einer anderen Weise auch nicht. Auch deshalb war er in diesem Jahr nicht mehr in Übersee, sondern wieder in der Heimat unterwegs – dies zahlte sich nun mit dem EM-Titel aus. Doch nicht nur damit: Erst zwei Hürdenläufer sind in diesem Jahr schneller gelaufen als Joseph. Das lässt natürlich auch auf weitere Medaillen an Grossanlässen hoffen.

Dabei war es eigentlich gar nie der Wunsch von Joseph, im Hürdenlauf aktiv zu sein. Zur Leichtathletik kam er aufgrund eines Klassenlehrers: «Das Hürdenlaufen wurde mir aufgezwungen. Mein erster Trainer hat einfach gesagt ‹Mach mal›.» Dabei sei es dann geblieben, obwohl es in der ersten Zeit eigentlich keinen Spass gemacht habe, doch plötzlich sei der Knoten geplatzt.

Negative Insta-Kommentare

Nach dem EM-Sieg ist sein Smartphone nun voller Nachrichten. Joseph: «Ich weiss gar nicht wie und wo ich antworten soll», erklärt er mit einem Lächeln. Doch nicht alle Nachrichten waren positiv. Grund dafür: der Sturz eines Mitstreiters im Rennen. Der Spanier blieb regungslos liegen.

Joseph dagegen feierte seinen Erfolg. Erst nach wenigen Minuten erkannte er den Ernst der Lage. «Ich habe es erst bemerkt, als sie mit den Tüchern gekommen sind», räumte Joseph ein. Auf seinem Instagram-Profil gingen im Anschluss zahlreiche negative Kommentare ein. Doch Joseph beteuert, dass er komplett in einem Tunnel gewesen sei. «In diesem Moment habe ich nur mich wahrgenommen, wusste nicht einmal mehr, wer im Stadion ist.»

Für den 24-Jährigen ist verständlich, dass man als neutraler Zuschauer im ersten Moment etwas sauer auf ihn war. Joseph erklärt: «Wenn ich während dem Rennen einen Sturz mitkriege, frage ich nach Rennschluss sofort den Betroffenen, ob alles gut sei.» Dieses Mal hätte er es aber schlicht und einfach nicht mitgekriegt. «Im Nachhinein habe ich mich noch bei ihm gemeldet und ich bin gottenfroh froh, dass es ihm gut geht», so der erleichterte Athlet.

Verfolgst du die Leichtathletik? Nein, nicht mein Sport. Ja! Es ist meine Leidenschaft. Nur an den Grossanlässen. Eigentlich nicht, ich freue mich aber sehr bei Schweizer Erfolgen.