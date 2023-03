Kanton St. Gallen: Regierungspräsident Fredy Fässler ist zurück

Nach einem längeren Spitalaufenthalt und darauffolgender Reha ist Fässler aber zurück am Arbeitsplatz.

Es herrscht Freude im Regierungsgebäude des Kantons St. Gallen. Der Grund dafür ist die Rückkehr von Regierungspräsident Fredy Fässler . Nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma aufgrund eines Sturzes im Oktober hat sich Fässler nach einem längeren Spitalaufenthalt und anschliessender Rehabilitation so weit erholt, dass er die Leitung des Sicherheits- und Justizdepartementes wieder aufnehmen kann.

Massive Veränderung mit grosser psychischer Belastung

Damit der Regierungspräsident Rückfälle vermeiden kann, wird er im Moment ein wenig zurückhaltend agieren. «Ich hoffe aber sehr bald wieder auf einen normalen Zustand», so Fässler. Der Vorfall, der sich am 6. Oktober beim Regierungspräsidenten ereignete, führte zu einer «massiven Veränderung» in seinem Leben. «Wenn die Arbeit eine solch grosse Bedeutung hat, dann ist die mentale Belastung auch entsprechend gross», sagt Fässler.