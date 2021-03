Nicht eine, nein gleich zwei bittere Pillen mussten sie schlucken. Nicht einen, nein gleich zwei Schweizer traf es. Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt schauten doppelt in die Röhre. Die beiden Speed-Spezialisten konnten weder am Mittwoch in der Abfahrt, noch am Donnerstag im Super-G Boden im Gesamtweltcup gutmachen. Das Wetter spielte in Lenzerheide beim Saisonfinal nicht mit.

So werden die Chancen vernichtend klein, dass die Tessinerin und der Nidwaldner ihre Kontrahenten noch abfangen können. Gut-Behrami liegt 96 Punkte hinter der Slowakin Petra Vlhova, die im Riesenslalom und im Slalom zu den Siegesanwärterinnen gehört. Gut-Behrami darf sich nur im Riesen Siegeshoffnung machen, Slalom ist sie in diesem Jahr nie gefahren.

Auf Mithilfe hoffen

Kugel bekommt wenig Aufmerksamkeit

Freuen konnte sich Gut-Behrami in Lenzerheide aber doch ein wenig. Sie bekam die Kristallkugel für den Triumph in der Super-G-Wertung überreicht – zum bereits dritten Mal. Schon vor dem vermeintlich letzten Rennen hatte die 29-Jährige als klare Siegerin festgestanden. Die Tessinerin gewann mit 525 Punkten deutlich vor Federica Brignone (323) aus Italien. «Ich bin stolz, dass ich gewonnen habe, ich bin aber nicht der Typ Mensch, der mit der Kugel schlafen geht. Ich verbringe die Zeit lieber mit meiner Familie», sagte Gut-Behrami im SRF.

Sie könne die aktuelle Super-G-Kugel mit den vorherigen zwei schlecht vergleichen, so die Tessinerin weiter, «aber es ist schon speziell, dass ich in diesem Winter wieder in der Lage war, an den Start zu gehen und jedes Mal um den Sieg fahren zu können – und das in drei Disziplinen. Darauf bin ich stolz, was ich mit meinem Team erreichen konnte.»