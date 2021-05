Lockerungen im Breitensport - «Freuen uns, dass unsere Spielerinnen und Spieler wieder loslegen dürfen»

Der Bundesrat kündigte am Mittwochnachmittag auch Lockerungen im Breitensport an. Die Freude bei den Vereinen ist gross, allerdings sind nicht alle optimistisch.

1 / 6 Lange rollte der Ball nicht mehr im Meisterschaftsbetrieb. Durch die neuen Lockerungen soll sich das ändern. Tamedia AG Sogar Zuschauer sollen wieder zugelassen werden. Urs Lindt/freshfocus Für den FC Biel geht es nun um den Aufstieg. Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts Ab 1. Juni sollen voraussichtlich wieder sportliche Wettkämpfe im Breitensport durchgeführt werden.

Nicht alle Fussballvereine sehen optimistisch in die Zukunft.

Die Verbände warten noch den definitiven Entscheid des Bundesrats ab.

Fussballer aufgepasst: Ab 1. Juni darf voraussichtlich wieder gespielt werden, ohne Maske und sogar in der Meisterschaft. Lange mussten die Hobby-Sportler pausieren, nun ist ein Ende in Sicht. Allerdings ist der Optimismus nicht bei allen Vereinen gross.

Beim FC Oberglatt, einem Zürcher Club in der vierten Liga, freut man sich über die mögliche Freigabe des Bundesrats. Präsident Gabor Ferencz sagt auf Anfrage: «Wir freuen uns, wenn unsere Spielerinnen und Spieler wieder auf dem Platz loslegen können. In den letzten Wochen gab es doch auch Motivationsprobleme, da man die Trainings halt nicht mit vollem Einsatz absolvieren konnte.» Obwohl die erste Mannschaft den Aufstieg wohl nicht schafft, schaue man wieder optimistisch in die Zukunft. Besonders auch in Hinblick auf die Zulassung der Zuschauer. «Nun können wir auch das Vereinsbeizli wieder öffnen und unseren Zuschauern etwas bieten», so der FCO-Präsident.

Grundsätzlich freut sich auch der FC Kreuzlingen über die Lockerungen im Breitensport. Präsident Daniel Geisselhardt sagt: «Die Spieler sind sicherlich hungrig auf den Spielbetrieb.» Der Präsident sagt aber auch: «Wir hätten gerne früher Lockerungen gesehen und so die Hinrunde beenden und die Rückrunde austragen können. Wir nehmen es aber, wie es kommt. Psychologisch ist es wichtig, dass man Mannschaftssport betreiben kann.» Für Geisselhardt wurde der Amateurfussball in den letzten Monaten aber ein wenig vergessen: «Ich war darüber auch etwas enttäuscht.» 300 Zuschauer am Spiel sind für ihn aber erfreulich: «300 sind besser als nichts. Wir haben aber auch Spiele, in denen auch mehr als 500 Zuschauer gerne vor Ort wären. Nun müssen wir schauen, wie wir das handeln.»

«Jetzt müssen wir bereit sein für den Aufstieg»

Auch beim Liga-Konkurrenten Amriswil hört es sich ähnlich an. Christoph Schenk, der sportliche Leiter des Clubs, sagt: «Nun könne man auch den Trainingsbetrieb wieder hochfahren, da eine Sicherheit existiert, dass noch gespielt wird. Für die Meisterschaft spielt man ja auch Fussball.» Er warnt allerdings auch: «Verletzungen werden uns wahrscheinlich noch einholen, weil es keine richtige Vorbereitung gab.» Die Spieler des FC Amriswil freuen sich auch auf die zugelassenen Zuschauer. «Für den Verein ist es super, dass es wieder Zuschauer gibt», so Schenk. Dabei sei besonders der soziale Kontakt wichtig.

Der FC Biel, derzeit in der ersten Liga, kämpft noch um einen Aufstieg in die Promotion League, in der bereits seit längerer Zeit wieder der Ball rollt. Präsident Dietmar Faes ist besonders enttäuscht, dass man die erste Liga nicht schon früher als semi-professionell eingestuft hat. Nun ist er allerdings glücklich über den Entscheid: «Wir haben das klare Ziel, wieder aufzusteigen, und es freut uns sehr.» Obschon der FC Biel auch eine aktive Fan-Szene hat, wäre der Verein bereit gewesen, in einem leeren Stadion zu spielen. Dass nun 300 Zuschauer Einlass finden, findet der Verein gut. «Man spielt ja auch für die eigenen Farben, also ist es wichtig, vor Zuschauern zu spielen.» Faes selbst habe immer damit gerechnet, dass die Saison zu Ende gespielt wird. «Nun müssen wir bereit sein, den Aufstieg zu schaffen», so der Präsident.

Das sagen die Verbände Ende April hat der SFV bei mutmasslichen Lockerungen einen Plan für den Amateur-Fussball vorgegeben. Dieser besagt, dass die Hinrunde bei Lockerungen auf den 31. Mai fertiggespielt wird und die Saison anschliessend gewertet wird. Da der Entscheid des Bundesrats erst am 26. Mai definitiv gefällt wird, steht dieses Szenario noch nicht endgültig fest. Rita Zbinden, Präsidentin ad interim Fussballverband Region Zürich, sagt: «Die Vorschläge des Bundesrates sind positive Signale, mehr noch nicht. Die Kantone müssen erst noch bestätigen. Erst dann gibt es eine Planungssicherheit. Die vergangenen Monate haben uns gelehrt, verschiedene Szenarien bereitzuhalten. Plan A – Plan B – Plan C etc. Nun wird sich unsere «Task Force Spielbetrieb» am kommenden Samstag treffen, um die Pläne wieder anzupassen. Falls wir die Meisterschaft wieder aufnehmen dürfen, werden wir die verbleibenden Runden der Vorrunde fertig spielen. Zur Gefühlslage? Nun, es ist etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen.» Bei Marco Prack, Geschäftsführer Fussballverband Bern/Jura, sieht die Gemütslage ähnlich aus: «Wir wissen noch nicht genau, was der heutige Entscheid des Bundesrates für den Amateurfussball bedeutet. Denn dieser muss ja erst am 26. Mai noch bestätigt werden. Wir haben zwar einen Plan, wie es weitergehen soll mit dem Spielbetrieb im Kanton Bern und Jura. Dieser Spielplan kann aber erst bestätigt werden, wenn der Bundesrat sich entschieden hat. Zudem sind wir dem Zentralvorstand unterstellt, wir können nichts entscheiden, was vom Schweizerischen Fussballverband nicht abgesegnet wurde. Wir warten auch noch auf die Direktiven des SFV.»