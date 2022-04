Europa League: Freulers Atalanta im Rückspiel gegen Leipzig chancenlos

1 / 2 Atalanta-Captain Remo Freuler (l.) im Duell mit Leipzigs Überflieger Christopher Nkunku. Getty Images Nkunku trifft am frühen Donnerstagabend gleich doppelt. Getty Images

Darum gehts Atalanta scheitert im Viertelfinal der Europa League.

RB Leipzig gewinnt das Rückspiel in Italien mit 2:0.

Der überragende Mann: Christopher Nkunku.

Die weiteren Spiele starten um 21.00 Uhr.

Atalanta – RB Leipzig 0:2 (Hinspiel: 1:1)

Christopher Nkunku hat RB Leipzig im ohrenbetäubend lauten Fussball-Tempel von Atalanta Bergamo in den ersten Europa-League-Halbfinal der Clubgeschichte geschossen. Mit seinem Doppelpack bescherte der Angreifer Trainer Domenico Tedesco am Donnerstagabend in dessen Geburtsland ein verdientes 2:0 (1:0).

Die Ostdeutschein sind damit noch drei Spiele vom ersten Titel überhaupt entfernt. Vor 19’860 Zuschauern im ausverkauften Gewiss-Stadion sorgte Nkunku in der 18. Minute nach einem Konter für die Führung und machte in der 87. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter alles klar. Der Schweizer Remo Freuler, der bei Atalanta die Kapitänsbinde trug, sah in der 58. Minute Gelb und wurde in der 88. durch Mario Pasalic ersetzt.

Nun spielt Leipzig gegen den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers um den Einzug ins Endspiel am 18. Juni in Sevilla. Die Halbfinals finden am 28. April und 5. Mai statt.

Barcelona – Eintracht Frankfurt 0:2* (Hinspiel: 1:1)

Olympique Lyon – West Ham United 0:2* (Hinspiel: 1:1)

Glasgow Rangers – Sporting Braga 2:0* (Hinspiel: 0:1)

