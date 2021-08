Kein Wohnungsschlüssel - Freund klettert auf Fenster der Freundin und stürzt elf Meter tief

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach 24 Uhr stürzte ein 29-Jähriger aus dem dritten Stock eines Hauses an der Lehnstrasse in der Stadt. St. Gallen. Er wollte in die Wohnung seiner Freundin gelangen, für die er keinen Schlüssel hatte, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Deshalb kletterte er aus dem Fenster des Treppenhauses zum Schlafzimmerfenster der Freundin. Die Freundin erschrak durch die Geräusche und liess den Fensterladen hinunter. In diesem Moment stürzte der Mann elf Meter in die Tiefe auf den Vorplatz.