Bund warnt vor Unterwanderung - «Freunde der Verfassung» planen nach Corona Polit-Offensive

Gegen eine Corona-Demo in Luzern am Samstag regt sich Widerstand: Die ausserparlamentarische Gruppe RESolut hat zur Gegendemo mobilisiert. Bisher blieben solche Konfrontationen von Gegnern und Befürwortern der Massnahmen aus – dies könnte sich ändern.

Vor gewaltsamen Zusammenstössen warnt der Nachrichtendienst des Bundes in seinem neuen Lagebericht. «Die linksextreme Szene hat das Thema ‘Coronaskeptiker’ in ihr Repertoire aufgenommen.» Sachbeschädigungen oder physische Gewalt könnten sich deshalb künftig gegen Skeptiker richten. In welchem Ausmass «wird stark vom weiteren Verlauf der Pandemie, den Massnahmen und der Präsenz von Coronaskeptikern in der Öffentlichkeit abhängen».