Diagnose Hirntumor - Freunde sammeln Geld für eine letzte gemeinsame Reise

1 / 5 2007 bekam Frank Seidel die Diagnose Hirntumor. www.startnext.com/die-letzte-reise-meines-besten Marcel Bruderer (links) möchte seinem kranken Freund seinen Traum erfüllen. www.startnext.com/die-letzte-reise-meines-besten Franks grösster Wunsch ist es, eine letzte Reise mit seinen Freunden zu unternehmen. www.startnext.com/die-letzte-reise-meines-besten

Darum gehts Frank Seidel wurde 2007 mit der Diagnose Hirntumor konfrontiert.

Fünf Operationen und eine Chemotherapie konnten ihm nicht helfen.

Marcel Bruderer, sein bester Freund, möchte ihm seinen letzten Wunsch erfüllen.

Die beiden sparen auf eine Reise mit Freunden und sind um jede Unterstützung froh.

Seit 2007 lebt Frank Seidel, gebürtiger Deutscher, mit der Diagnose Hirntumor. Seitdem wurde er schon fünf Mal operiert. Leider ohne Erfolg: Ende Mai hat Seidel vom behandelnden Arzt erfahren, dass seine letzte Chance, eine Chemotherapie, abgebrochen werden muss, weil der Tumor weiter wächst. Der Arzt meinte, Seidel hätte nur noch wenige Monate zu leben. Sein letzter Wunsch ist, eine Reise mit seinen engsten vier Freunden zu unternehmen.

Da die Krankheit sich leider negativ auf die finanzielle Situation auswirkt, wurde ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen, um Menschen mit Herz zu finden, die Frank Seidel bei seinem letzten Wunsch unterstützen möchten.

Organisiert hat die Spendensammlung Marcel Bruderer (37). Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frank Seidel in der schweren Zeit zur Seite zu stehen. Die beiden kennen sich seit rund drei bis vier Jahren und Bruderer ist in jeder Situation für seinen Freund da. Er pflegt seinen Freund seit letztem Oktober bei sich zu Hause, da die beiden Optionen Sterbehospiz oder Pflegeheim für den Krebskranken nicht in Frage kamen. «Er ist zwar im Rollstuhl aber zu 100 Prozent geistig da im Kopf», sagt sein Freund und Pflegehelfer und neu auch Crowdfunding-Leiter. «Es ist schon einiges zusammengekommen, doch wir sind um jede Unterstützung froh», sagt der 37-Jährige.

Rundflug um Säntis

Doch wohin soll die quasi zeitletzte Reise gehen? «Frank ist ein begeisterter Arcarde-Spiel-Fan, daher wäre Japan und allgemein Asien sein Wunschreiseziel gewesen», sagt Bruderer. Leider hat er keine Kraft mehr für eine solche Reise. Als Ersatz ist ein Flug um den Säntis geplant. Die Vorfreude ist gross, am Dienstag steht für die beiden ein Säntisrundflug auf dem Programm und eine weitere Reise ist geplant: Es soll nach Italien gehen. Dazu ist bereits der erste Freund aus der Gruppe aus Deutschland angereist. Am Donnerstag stossen weitere hinzu und dann soll es auch bald Richtung Süden losgehen. Für sechs Tage beziehen sie alle gemeinsam eine Villa am Comersee. «Er soll die Zeit, die ihm bleibt, geniessen können», so Bruderer.

Danach kommen sie erstmal zurück nach Rorschach und überprüfen die Reisekasse und natürlich die körperliche Verfassung von Frank. Eine weitere Reise mit der Mutter von Frank ist schon in Aussicht. «Wir planen Schritt für Schritt, solange es Frank gut geht», sagt der Reiseplaner.

Bruderer umsorgt seinen Freund, so lange dies möglich ist. «Falls Frank jetzt wirklich unerwartet sterben würde, wird der gespendete Betrag an die Krebs Liga Ostschweiz gehen», sagt Bruderer. Er möchte sich auch in Zukunft für beeinträchtigte Menschen einsetzen und plant ein Wohnheim in Rorschach für IV-Bezüger. Dieses Projekt soll Zeit und Herz genannt werden.

Crowdfunding So unterstützt du dieses Dreamteam Marcel Bruderer hat ein Crowdfundingprojekt gestartet, um Frank seinen letzten Traum von einer Reise zu erfüllen. Die beiden sind um jede Unterstützung froh. Dies ist entweder über Twint (0765155967) oder direkt über das Projekt möglich. Alle Kontoeingänge werden anonym veröffentlicht. Zudem wird protokolliert, für was das Geld gebraucht worden ist. Bruderer möchte mit der Hilfe der Crowdfunder seinem Freund die schönste restliche Zeit bereiten, die möglich ist.