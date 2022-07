Zug: Freunde sperren 18-Jährigen in Schliessfach – Feuerwehr muss ihn befreien

Der Vorfall geschah am Bahnhof in Zug.

Am Bahnhof Zug war am Donnerstagmorgen um 4 Uhr ein junger Mann in einem Schliessfach eingesperrt.

Am Bahnhof in Zug haben drei junge Männer in der Nacht auf Donnerstag einen Rettungseinsatz ausgelöst. «Aus Spass kletterte ein 18-Jähriger am Bahnhof Zug selbstständig in ein Schliessfach für Gepäckstücke, welches im Anschluss von seinen beiden Kollegen geschlossen und verschlossen wurde», teilte die Zuger Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall geschah kurz nach 4 Uhr.