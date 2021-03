In Bern ist die Sprayerszene sehr aktiv. Am prominentesten vertreten ist die Gruppe «031 Crew», die sich auch auf Zügen verewigt.

In der Nacht auf den Samstag verunfallte am Bahnhof Bern Bümpliz Nord eine 29-jährige Sprayerin. Die junge Frau stürzte nach einem Sprung über ein Geländer auf den Kopf.

In Bern trauert man um die junge Frau, die bei einem Unfall während einer Verfolgungsjagd am Bahnhof Bern-Bümpliz in der Nacht auf Samstag verstorben ist. Besonders in der Sprayer- und Kunstszene ist man geschockt über den Vorfall. Auf der Webseite anarchistisch.ch bringen viele ihre Wut über die Berner Polizei zum Ausdruck. Es sei nicht das erste Mal, dass Sprayer am Bahnhof Bümpliz von der Polizei gejagt und verletzt worden seien, heisst es dort.