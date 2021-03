In Social-Media-Posts nehmen sie die Herzogin in Schutz und schwärmen von ihr.

Inmitten schwerer Mobbing- und Profilierungs-Vorwürfe und kurz vor der Ausstrahlung des grossen Enthüllungsinterviews bekommt Herzogin Meghan (39) plötzlich Rückendeckung aus ihrer Heimat – und das von mehreren Seiten. Freundinnen, Freunde und ehemalige Schauspielkolleginnen und -kollegen melden sich via Social Media öffentlich zu Wort.

«Suits»-Star Patrick J. Adams greift Palast an

Patrick J. Adams (39) spielte in der Anwaltsserie «Suits» den Freund von Meghan und kritisiert nun gleich in mehreren Tweets das britische Königshaus massiv. Es sei «obszön», dass die Royal-Familie Mobbing-Vorwürfe gegen eine Frau «promotet und verstärkt», die gezwungen gewesen sei, aus Grossbritannien zu fliehen, «um ihre Familie und ihre eigene mentale Gesundheit zu schützen».

Seiner Meinung nach sei es «ein weiteres atemberaubendes Beispiel für die Schamlosigkeit einer Institution, die ihre Relevanz überlebt hat, deren Glaubwürdigkeit erheblich überzogen ist und die offensichtlich an Anstand verloren hat.»

Seine frühere Schauspielkollegin sei eine «starke Frau mit einem grossen Sinn für Moral und einer starken Arbeitsethik», die nie Angst davor gehabt habe, sich zu wehren und zu verteidigen. Es widere ihn an, die «endlosen rassistischen und verleumderischen» Anfeindungen zu lesen, die ihr von Anfang an von allen möglichen Medien in Grossbritannien und der ganzen Welt entgegengeschleudert worden seien.