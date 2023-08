Basel/Liestal: «Freunde warnten mich» – Mann holt sich dank Airtag geklautes Velo zurück

In diesem Velounterstand in Liestal BL wurde das Diebesgut versteckt.

Dank einem Airtag, einem mobilen Peilsender, konnte er das Velo orten und es sich zurückholen. Es stand in einem abgeschlossenen Velounterstand in Liestal BL.

Die meisten sind ratlos, wenn sie feststellen, dass ihr Velo geklaut wurde. Nicht so aber ein News-Scout aus Basel. Er stellte am Montagmorgen früh um sieben Uhr zwar geschockt fest, dass sein 1500-fränkiges Fahrrad nicht mehr vor seinem Haus im Grossbasler Breite-Quartier stand, konnte aber dennoch schnell reagieren.

Weil er sein Velo mit einem Apple-Ortungsgerät ausgestattet hatte, fand der Mann binnen Minuten heraus, dass sein Velo in Liestal BL stand. «Natürlich rief ich sofort die Polizei Basel-Stadt um Hilfe. Sie sagten mir jedoch, dass ich erst ab neun Uhr Anzeige auf der Wache oder direkt online erstatten darf. Da ich keine zwei Stunden warten wollte, machte ich mich eigenständig auf die Suche», so der News-Scout zu 20 Minuten.

«Ich wollte unbedingt mein Velo zurückbekommen.» Also stieg der Mann in sein Auto und fuhr in den Nachbarskanton nach Liestal BL. «Meine Freunde warnten mich, allein zu gehen, aber sie konnten mich nicht aufhalten», beschreibt er die Situation.

Das Signal auf seinem Handy führte ihn in eine Wohnsiedlung. Mit der Hilfe von zwei Anwohnern findet er schliesslich einen offen einsehbaren Unterstand. «Und tatsächlich stand mein Velo neben anderen hochwertigen Rädern ganz unscheinbar in der Ecke. Ein Anwohner schloss die Tür des Velounterstandes auf und ich konnte durch das Eingeben des Zahlencodes an meinem Schloss zeigen, dass es wirklich meines ist», so der News-Scout. Der Mann ist überglücklich, dass er sein Velo wiedergefunden hat, denn «normalerweise sind die gestohlenen Fahrräder bereits über der Grenze, bevor man den Diebstahl bemerkt», wie er aus eigener Erfahrung wisse.