Wildhaus SG: Freundesgruppe veranstaltet Open Air – «Es ist ein richtiges Herzensprojekt»

Acht junge Toggenburgerinnen und Toggenburger veranstalten am kommenden Samstagabend ein Open Air. Als besondere Location haben sie sich für den Schönenbodensee bei Wildhaus SG entschieden. Dieser liegt am Fusse des Schafbergs und ist etwas ausserhalb des Dorfes. «Es ist ein sehr spezieller Ort mit einer wunderschönen Aussicht», sagt Annina Diethelm vom Organisationskomitee (OK).

Das OK besteht aus acht Freunden im Alter zwischen 22 und 26 Jahren, die im Obertoggenburg aufgewachsen sind. «In unserer Jugend war in der Gegend oft nicht viel los», sagt Diethelm. Besonders gut kann sie sich daher an das erste Open Air in der Region erinnern, das vor vielen Jahren im Rahmen einer Maturaarbeit stattfand: «Das war für uns ein richtiges Erlebnis.»