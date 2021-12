St. Galler Polizist wird des mehrfachen Amtsmissbrauchs angeklagt

Ein Polizist steht am Dienstag in Mels SG vor Gericht.

Der Polizist forderte den Mann auf, seine Sachen aus dem Auto zu holen , und erkundigte sich zudem über den Zweitschlüssel. Der Mann gab an, dass sich dieser in seiner Wohnung befindet. Anschliessend begaben sich die beiden zur Wohnung des 26-Jährigen und der P olizist wurde dort aufgefordert, vor der Wohnungstüre zu warten, während der Mann den zweiten Autoschlüssel suchte.

Ohne Erlaubnis die Wohnung betreten

In der Folge stiess der Polizist die Türe auf und betrat trotz Wunsch des Mannes , draussen zu warten, die Wohnung. Vor der polizeilichen Befragung ging der 26-Jährige duschen, während der Polizist in seiner Wohnung wartete. Wegen dieser Situation wird er wegen Hausfriedensbruchs angeklagt.

Der 26-Jährige telefonierte einige Tage später mit dem beschuldigten Polizisten und wollte wissen, wer für das beschlagnahmte Auto zuständig ist. Ihm wurde mitgeteilt, dass er den Befehl per Post erhalten würde. Gleichentags wurde der Beschlagnahmebefehl bezüglich des Autos erstellt und dem Kläger per Einschreiben zugestellt. Zeitgleich erhielt der beschuldigte Polizist den Befehl per Mail. Der Polizist telefonierte mit dem Mann und bot an, diesen in seinen Briefkasten zu legen.

Beschlagnahmebefehl lag lose im Briefkasten

D a s tat er auch, l egte ihn aber lose und nicht in einem Umschlag in seinen Briefkasten und verletzte so das Amtsgeheimnis. Die Freundin des Privatklägers , die an der gleichen Adresse wohnte, erfuhr so von der Beschlagnahmung des Autos und konfrontierte ihren Freund damit. «Das war diesem unangenehm», heisst es in der Anklageschrift.