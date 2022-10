Strafgericht BL : Mann würgt Freundin – hartnäckige Nachbarin ermöglicht Flucht

Ein Mann soll seine damalige Partnerin in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt und gewürgt haben. Eine Nachbarin läutete so lange, bis er die Tür aufschloss, was der Freundin die Flucht ermöglichte, so die Staatsanwaltschaft.