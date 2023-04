Cybermobbing: Frau (18) wird von ihrer besten Freundin hintergangen

Eine 18-jährige Frau aus der Ostschweiz wuchs unter schwierigen Verhältnissen auf. Während sie ohne Internetzugriff in einem Jugendheim war, wurde sie Opfer von Cybermobbing.

Darum gehts Die heute 18-jährige S.* wurde Opfer von Cybermobbing.

Während sie sich vor rund drei Jahren in einem Jugendheim befand, loggte sich ihre damalige beste Freundin in ihren Snapchat-Account ein.

Sie postete intime und private Bilder von ihr und schrieb unter ihrem Namen männlichen Personen unangebrachte Nachrichten.

Die 18-Jährige stört es, dass ihre Mobberin ohne jegliche Konsequenz davonkam.

Ein Fachberater zum Thema Mobbing schätzt zudem hier den Fall ein.

S.* war 16 Jahre alt. Sie wurde gemobbt, war psychisch in einem instabilen Zustand und wuchs unter schweren Verhältnissen auf. Deswegen wurde sie in einem spezialisierten Jugendheim untergebracht. Ohne Handy und ohne Internetzugriff. Sie wusste vorerst nicht, dass in dieser Zeit ihre privaten Fotos und Screenshots von Chats, die angeblich von ihr verfasste unangemessene Nachrichten zeigen, die Runde machten. Eines Tages rief ihr Bruder im Heim an und teilte es der heute 18-Jährigen mit.

S. wusste gleich, was abgeht, denn sie hatte jemandem ihre Log-in-Daten anvertraut. «Meine damalige beste Freundin hatte sich in meinen Snapchat-Account eingeloggt und die privaten Bilder von mir veröffentlicht», sagt sie. Bei den veröffentlichten Bildern handelte es sich vor allem um Bilder in Reizwäsche oder gar von völlig nackten Körperteilen.

Weiter habe die beste Freundin unangebrachte Nachrichten verschickt und sich bei Männern als S. ausgegeben. So bot sie unter anderem sexuelle Handlungen für 20 Franken an. Für S. brach während ihres Aufenthalts im Heim die Welt zusammen. «Ich konnte nicht nachvollziehen, warum sie das tat», sagt sie.

Anzeige gegen beste Freundin

Also entschied sich S. dazu, zusammen mit ihrer Betreuerin eine Strafanzeige zu verfassen. Die damalige beste Freundin sei darauf auf die Polizeistation gebeten worden. Doch die Polizei habe bei einer Durchsuchung ihres Handys keine Hinweise auf die Tat finden können. S. war verzweifelt. «Ich wusste, dass sie es war, weil sie Screenshots von diesen Bildern auch in der eigenen Story postete», sagt sie.

Die Polizei und die Verteidigerin von S. sollen ihr empfohlen haben, ihre Anzeige zurückzuziehen, da es sonst höchstwahrscheinlich zu einer Gegenanzeige kommen könnte, etwa wegen übler Nachrede oder Ähnlichem. «Ich zog also meine Anzeige zurück, obwohl ich genau wusste, dass sie es war und die Behörden Snapchat einfach nicht verstehen», so die 18-Jährige.

Auf Snapchat werden private Bilder in einer Art «Cloud» gespeichert. Die Bilder sind mit dem Account und nicht mit dem Gerät verknüpft. So hat man mit dem Log-in von jedem Gerät Zugriff auf die durch Snapchat fotografierten Bilder. Die sogenannte «Story»-Funktion erlaubt es den Nutzern, Bilder zu posten, die nach 24 Stunden von selbst verschwinden.

«Cybermobbing kann Leben zerstören»

Ein Jahr später ist S. nicht mehr im Heim. «Mir ging es über diese Zeit weg wirklich sehr schlecht. Ich hatte auch Suizidgedanken, aber mein Fall wurde einfach nicht ernst genommen», sagt sie. Sie möchte, dass Cybermobbing mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. «Das kann Leben zerstören», so die 18-Jährige. Sie konfrontierte später auch ihre ehemalige beste Freundin auf Whatsapp.

«Ich war einfach neidisch auf dich und wusste nicht genau, was ich mache.» ehemalige Freundin

«Ich habe ihr gesagt, dass ich die Anzeige zurückgezogen habe und sie nicht erneut wegen des gleichen Falls anzeigen dürfe», sagt S. In diesem Moment fängt die ehemalige Freundin an, sich zu öffnen. «Ich war einfach neidisch auf dich und wusste nicht genau, was ich mache. Ich bin es gewesen und ich weiss, dass es für dich schlimm war. Es tut mir leid», schreibt sie im Chat, der 20 Minuten vorliegt.

Für S. ändert das nichts. «Sie wurde für ihre Taten einfach nie bestraft. Kurz danach meinte sie zu mir, sie habe gewusst, dass nichts passiert, weil ich in einem Heim gewesen sei und sie dagegen in geregelten Verhältnissen aufwuchs», so die Betroffene. Die ehemalige beste Freundin wollte gegenüber 20 Minuten auf Anfrage keine Stellung nehmen. Auch die Kantonspolizei Graubünden lässt auf Anfrage alle Fragen offen. «Wir nehmen dazu keine Stellung», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden.

*Name der Redaktion bekannt