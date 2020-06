«Psychoterror der übelsten Sorte»

Freundin macht Schluss, Mann (25) bedroht sie mit Pistole

Eine junge Frau machte Schluss mit ihrem Freund. Dieser bedrohte sie anschliessend stundenlang mit dem Tod. Trotzdem kommt der 25-Jährige mit einer bedingten Freiheitsstrafe davon.

Vor dem Bezirksgericht Zürich stand am Dienstag ein 25-jähriger Bauarbeiter.

Der heute 25-jährige Bauarbeiter und die um zwei Jahre jüngere Frau hatten sich im Februar 2019 im Militärdienst kennen und lieben gelernt. Während bei der Freundin die Gefühle für den Schweizer bald erloschen, war dieser « geblendet vor Liebe » , wie er am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Dienstag sagte. Der Mann war unter anderem wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Drohung und strafbarer Vorbereitungshandlungen zu vorsätzlicher Tötung angeklagt.

Das alles geschah an einem Abend im Mai 2019 in seiner Wohnung in der Stadt Zürich, als die Freundin die Beziehung beendete. Als sie kurz die Wohnung verliess, machte der Mann laut Anklageschrift einen « Plan A » und einen « Plan B » . Ersterer bedeutete, die Frau umzustimmen – letzterer sie zu erschiessen und ins Ausland zu fliehen, sollte « Plan A » nicht klappen.