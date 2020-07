Kimberly Guilfoyle

Freundin von Donald Trumps Sohn positiv auf Corona getestet

Kimberly Guilfoyle wurde unter Quarantäne gestellt. Sie zeige zurzeit keine Symptome.

Kimberly Guilfoyle ist die Fruendin des ältesten Sohns von Donald Trump, Donald Trump Jr. Bei einem Routinetest ist die 51-Jährige am Freitag, 3. Juli, positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die « New York Times » berichtet. Sie ist damit die dritte, dem US-Präsidenten nahe stehende Person, die mit dem Virus in Kontakt gekommen ist.

Für den Auftakt der Feierlichkeiten am Unabhängigkeitstag (4. Juli) reiste sie mit Trumps Sohn nach South Dakota. Laut der Zeitung war sie jedoch nicht an Bord der Air Force One. Guilfoyle wurde unter Quarantäne gestellt und zeige keine Symptome. Auch Donald Trump Jr. sei trotz negativem Test in Selbstisolation.