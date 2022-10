Susanne Thier: Freundin von Sebastian Kurz hadert – «Bin nurs Mädi mit dem tollen Freund»

Sebastian Kurz wird von einem seiner engsten Mitstreiter in einer Korruptionsaffäre schwer belastet . Dem österreichischen Ex-Kanzler wird unter anderem vorgeworfen, geschönte und mit Steuergeldern finanzierte Umfragen in Umlauf gebracht zu haben. Im Zuge der Ermittlungen sind vertrauliche Chats an die Öffentlichkeit gelangt. Es gibt mittlerweile auch erste Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft zu dem Vorwurf von Thomas Schmid (46), ehemaliger Chef der Staatsholding ÖBAG, wonach Sebastian Kurz über ihn ungerechtfertigt eine Gehaltserhöhung und Bonuszahlungen als Mitarbeiterin im Finanzministerium für seine Lebensgefährtin und nunmehrige Mutter seines Kindes, Susanne Thier , erwirkt haben soll. Heute.at liegt der entsprechende Amtsvermerk vor. Dem zufolge hat Kurz' Freundin Susanne «im Zeitraum 2017 bis 2021 Zusatzbonuszahlungen im Ausmass von rund 25’600 Euro» erhalten. Die Zahlungen seien aber nach gleichbleibendem Schema an alle Abteilungsbediensteten derselben Planstellenstufe erfolgt. Niedriger eingestufte Mitarbeiter hätten zwar proportional weniger Bonusgelder erhalten, doch «ist eine direkte Bevorzugung nicht ersichtlich.» Und: «Innerhalb des genannten Zeitraums ist keine auffällige Änderung ersichtlich, die auf eine Intervention schliessen lässt», befindet die Staatsanwaltschaft.

Sie lästerte über ihren Vorgesetzten

Im Amtsvermerk der Staatsanwaltschaft finden sich auch intime Chat-Verläufe von Susanne Thier und ihrer Arbeitskollegin, die sich über ihren Chef echauffierten und in der Thier, eine studierte Wirtschaftspädagogin, mit der neuen Rolle haderte, in die sie offenbar durch ihre Beziehung zum Regierungschef gesteckt worden war. «Ich bin vorher bei R. und J. gestanden und wurde behandelt wie eine kleine dumme blonde Sekretärin [...] während sie sich gegenseitig auf die Schulter geklopft haben. Ich find es eigentlich unfassbar. Wir können alles, was R. kann, aber er nicht alles, was wir können», schreibt Susanne Thier erbost. «Ich krieg da so das Kotzen», folgte die affirmative Antwort der Kollegin.



Thier arbeite in der Verwaltung als Kommissärin, also als höhere Beamtin. Einfach als Kanzler-Freundin wollte sie sich von ihren Vorgesetzten nicht abstempeln lassen: «Ich bin nur das Mädi, das jetzt einen tollen Freund hat», klagt sie. «Ich finde es auch zum Kotzen», bestätigt sie die Aussage ihrer Freundin, dass «jemand wie du» es nicht verdient habe, «nur auf diese Rolle reduziert» zu werden. «Ich hab in der Abteilung auch schon fast alles gemacht und zwar immer gut. Und jetzt plötzlich bin ich nur mehr Freundin. Das nervt.»