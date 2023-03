«Freundliche Menschen gelten als klüger» – Forscher zerlegt IQ-Mythen

Im Kindes- und Jugendalter kognitives Training, also Lesen, Dinge anschauen, Gespräche führen, ins Museum gehen, in die Natur gehen, Puzzle machen und auch einmal das Handy benutzen. Wichtig ist die Abwechslung. Immer dasselbe machen, trainiert gewisse Fertigkeiten, aber nicht die Intelligenz. Man hat einen positiven Effekt dieser kognitiven Trainings in guten Studien festgestellt, in denen Kinder über Jahre begleitet und in Gruppen unterschiedlich trainiert wurden. Die Gruppe, die gefördert wurde, hatte später nicht nur einen höheren IQ, besseren Bildungsabschluss und höheres Einkommen, sondern war auch zufriedener und gesünder.